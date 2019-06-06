В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

7 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, днем град, ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Костанае гроза, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области 7 июня дождь, местами сильный. 7-8 июня местами ожидаются туман, гроза, град, шквал. 7 июня ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с, 8 июня местами 15-20 м/с. В Петропавловске 7-8 июня синоптики прогнозируют грозу, град, шквал, ветер северо-западный 15-20 м/с, 7 июня днем порывы 25 м/с.
7-9 июня в Акмолинской области местами сохраняются гроза, шквал, днем местами град. Днем 7, сутки 8-9 июня ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с, 8 июня порывы 23 м/с. В столице 7-8 июня сохраняются гроза, шквал, днем град. Днем 7, сутки 8 июня ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области 7 июня ночью местами пройдет сильный дождь, местами гроза, шквал, днем местами возможен град, ветер юго-западный местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее 7 июня гроза, днем возможен град, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
Днем 7 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза, местами северо-западный ветер 15-20 м/с. В Туркестане днем ветер северо-западный 15-20 м/с.
В Кызылординской области днем 7 июня местами пыльная буря, ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с.
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