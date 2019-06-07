432 наблюдателя из восьми стран СНГ максимально охватят выборы президента Казахстана

За предстоящими досрочными выборами президента Казахстана, которые состоятся 9 июня текущего года, будут наблюдать 432 человека, вошедших в состав миссии СНГ из восьми государств. Правда, как сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии глава миссии, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, наблюдатели из Украины и Молдовы будут работать отдельно.

«Миссия наблюдателей стран СНГ приступила к своей работе в Казахстане 20 мая этого года. 20 долгосрочных наблюдателей работали, начиная с 20 мая, был сформирован штаб миссии. За это время долгосрочные наблюдатели успели побывать в нескольких областях, организовали пункты по наблюдению во всех областях республики Казахстан, одновременно формировали состав общей миссии», - рассказал Лебедев.

В целом, по его словам, на этот раз сформирована достаточно мощная миссия, которая состоит из 432 наблюдателей из восьми стран Содружества.

«Другие страны Содружества – это Украина и Молдова – тоже участвуют, насколько мы знаем, в наблюдении, но вне состава миссии. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что все представители стран СНГ присутствуют на наблюдательном поле в Республике Казахстан», - подчеркнул глава миссии.

Он отметил, что в состав миссии вошли «достойные люди, с большим профессиональным, жизненным опытом». В частности, это парламентарии стран Содружества, председатели и члены центральных избирательных комиссий стран СНГ. То есть люди, которые «знают избирательный процесс и сами организуют избирательный процесс».

По информации Лебедева, сам он лично постарается охватить «как можно больше участков», как правило, это около 10-ти.

«Хочу ещё раз подтвердить, что во всех областях у нас представители есть и будут наблюдать до закрытия участков. Кроме того, наши наблюдатели будут присутствовать при подсчёте голосов… В 21:00 представители всех государств СНГ собираются, эта группа уже сформирована, она называется «Совет координаторов», 12 человек. В ее составе будут солидные люди, председатели центральных избирательных комиссий стран СНГ. И мы, как правило, в течение часа обрабатываем полученную информацию со всех пунктов наблюдения, со всех областей, и готовим проект заявления миссии наблюдения СНГ по итогам президентских выборов в Республике Казахстан. Проект этот согласовывается. Утром мы его еще раз смотрим, с учетом последних поступивших данных. И на основании этого проекта заявления будем проводить пресс-конференцию ориентировочно в 11:30 и поделиться своими оценками», - рассказал он о предстоящей работе наблюдателей.

Лебедев также подчеркнул, что наблюдатели миссии СНГ приехали не только для того, чтобы «выявить какие-то недостатки предвыборной выборной кампании», но и для того, чтобы «оказать дружескую помощь и поддержку нашим друзьям и коллегам в Республике Казахстан».

«Мы традиционно руководствуемся принципом невмешательства во внутренние дела страны, где мы ведем наблюдение. Так это было, есть и будет в Казахстане», - резюмировал глава миссии.