Россия может отказаться от контрольной доли в Евразийском банке развития из-за угрозы санкций против института

Источники агентства Bloomberg полагают, что крупнейшим акционером вместо нее станет Казахстан
Россия планирует отказаться от контрольного пакета акций в Евразийском банке развития из-за угрозы санкций против института. Источники агентства Bloomberg полагают, что крупнейшим акционером института, созданного шестью бывшими советскими республиками для содействия экономической интеграции, может стать Казахстан.
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