Источники агентства Bloomberg полагают, что крупнейшим акционером вместо нее станет Казахстан
Россия может отказаться от контрольной доли в Евразийском банке развития из-за угрозы санкций против института
фото yandex.ru

Россия планирует отказаться от контрольного пакета акций в Евразийском банке развития из-за угрозы санкций против института. Источники агентства Bloomberg полагают, что крупнейшим акционером института, созданного шестью бывшими советскими республиками для содействия экономической интеграции, может стать Казахстан.

Однако планы обеих сторон остаются закрытыми для публики, отмечают собеседники агентства. Пресс-служба Евразийского банка развития отказалась от комментариев. Министерства финансов Казахстана и России не смогли сразу рассказать о ситуации.

Россия, которой принадлежит 65,97% акций кредитора, хочет сократить свою совокупную долю с Беларусью до менее чем половины акций ЕАБР. Государственные институты эти двух стран продолжают попадать под санкции США и Европейского союза в связи с войной в Украине. ЕАБР, однако, не был затронут этими ограничениями.

По словам собеседников Bloomberg, Казахстан может стать контролирующим акционером банка, если сделка состоится. В настоящее время он владеет 32,99% акций ЕАБР, Беларуси принадлежит около 1%, а Таджикистан, Армения и Кыргызстан владеют остальной долей. Согласно информации на сайте банка, его уставный капитал составляет $1,5 млрд.

8 августа Евразийский банк развития предложил выкупить облигации на сумму до $300 млн с погашением в сентябре из $436 млн, находящихся в обращении. По данным S&P Global Ratings, в начале мая кредитор выкупил ценные бумаги на сумму, превышающую $50 млн.

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