Даурен Абаев будет назначен заместителем генсека СНГ – МИД

Он улетит в Минск 7 марта
Тамара Вааль, Астана, ВластьВ министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев получит должность заместителя генерального секретаря СНГ и улетит в Минск 7 марта.
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