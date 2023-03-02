Он улетит в Минск 7 марта
Даурен Абаев будет назначен заместителем генсека СНГ – МИД
фото министерства культуры и спорта

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев получит должность заместителя генерального секретаря СНГ и улетит в Минск 7 марта.

«Подтверждаем, что он (Даурен Абаев – В.) будет назначен заместителем генерального секретаря СНГ. Вылетает в Минск 7 марта», - сообщил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

Он пояснил, что Абаев будет назначен вместо другого представителя от Казахстана – Бекетжана Жумаханова.

Напомним, что Даурен Абаев был министром культуры и спорта с января прошлого года. 4 января этого года был освобожден от этой должности, на его место был назначен Асхат Оралов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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