Даурен Абаев будет назначен заместителем генсека СНГ – МИД

В министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев получит должность заместителя генерального секретаря СНГ и улетит в Минск 7 марта.

«Подтверждаем, что он (Даурен Абаев – В.) будет назначен заместителем генерального секретаря СНГ. Вылетает в Минск 7 марта», - сообщил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

Он пояснил, что Абаев будет назначен вместо другого представителя от Казахстана – Бекетжана Жумаханова.

Напомним, что Даурен Абаев был министром культуры и спорта с января прошлого года. 4 января этого года был освобожден от этой должности, на его место был назначен Асхат Оралов.