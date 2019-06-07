Сильные дожди ожидаются в четырех областях Казахстана

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозом сильных осадков и усиления ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

8 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, днем град, ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Костанае прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

8-9 июня в Кызылординской области местами гроза, шквал, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, днем 9 июня местами возможен град.

Утром и днем 8 июня в Туркестанской области местами пройдет сильный дождь, ожидаются гроза, шквал, град, местами северо-западный ветер 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем 8 июня ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте днем 8 июня также гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В период с 8 по 11 июня в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях и прилегающих к городу Алматы территориях, 9-10 июня в Жамбылской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.