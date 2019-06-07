В целом штормовое предупреждение объявлено в шести областях республики
  • 247
Сильные дожди ожидаются в четырех областях Казахстана
Фото Жанары Каримовой

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозом сильных осадков и усиления ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

8 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, днем град, ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Костанае прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

8-9 июня в Кызылординской области местами гроза, шквал, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, днем 9 июня местами возможен град.

Утром и днем 8 июня в Туркестанской области местами пройдет сильный дождь, ожидаются гроза, шквал, град, местами северо-западный ветер 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем 8 июня ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте днем 8 июня также гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В период с 8 по 11 июня в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях и прилегающих к городу Алматы территориях, 9-10 июня в Жамбылской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Град ожидается в трех областях Казахстана
Новости
В Алматы презентовали гражданскую декларацию «Оян, Казахстан»
Новости
В столице Казахстана многодетные матери снова вышли на митинг
Новости
Токаев заявил, что продолжит курс на партнерство Казахстана с ЕС
Новости
Гражданские активисты подали в суд на акимат Алматы, прокуратуру, полицию и Nur Otan
Новости
Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева