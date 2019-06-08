США и Мексика заключили миграционное соглашение

«Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли <...> соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин [на товары из Мексики] настоящим приостановлено на неопределенный срок», - написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

По его словам, Мексика обязалась ужесточить свою иммиграционную политику, «согласилась принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов», направляющихся к южной границе с США.

«Это делается для того, чтобы значительно сократить и устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики в Соединенные Штаты», - подчеркнул Трамп.

В опубликованной Госдепартаментом совместной декларации США и Мексики говорится, что Мехико примет меры по повышению уровня обеспечения безопасности для пресечения нелегальной миграции, включая развертывание военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, а также меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми.

Теперь, согласно достигнутым договоренностям, те, кто пересекает американо-мексиканскую границу в поисках убежища, будут отправляться обратно в Мексику, где «смогут ожидать рассмотрения своих прошений на предоставление убежища». На территории республики им будут предоставлены рабочие места, медицинские и образовательные услуги.

Вместе с тем Вашингтон и Мехико в течение 90 дней будут продолжат обсуждение миграционного вопроса и возможных дополнительных мер в этой связи.

«Соединенные Штаты рассчитывают на совместную работу с Мексикой в деле выполнения этих обязательств, с тем чтобы мы могли остановить волну нелегальной миграции через нашу южную границу и сделать нашу границу крепкой и безопасной», - отметил в распространенном заявлении госсекретарь Майкл Помпео.

Напомним, Трамп 30 мая объявил о решении ввести с 10 июня пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.