Суд отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Никулинский районный суд Москвы санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову.

Журналист, известный своими расследованиями коррупции, обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам Голунов отрицает обвинения.

Его адвокатам дали полчаса на ознакомление с материалами дела.

Прокурор просил суд арестовать Ивана Голунова на два месяца, защита журналиста просила определить в качестве меры пресечения домашний арест.

Ранее в субботу Голунову была вызвана скорая помощь, медики потребовали госпитализации журналиста, подозревая у него сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом ребер. В больнице Голунов находился в сопровождении полицейских, адвокаты к нему допущены не были, у них также нет доступа к медицинским документам. Главврач больницы, где обследовали Голунова, сообщил, что подозрения врачей скорой помощи не подтвердились и журналист не нуждается в госпитализации.

Выступая в суде, Иван Голунов поблагодарил всех за поддержку и вновь заявил о своей невиновности.

"Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы", - сказал Голунов после того, как суд удалился в совещательную комнату. Голунов рассказал, что его задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам, сообщил Telegram-канал Медузы.

В минувшем году "Медуза" опубликовала большое расследование Ивана Голунова о том, как устроен похоронный рынок.

Журналист Иван Голунов был задержан днем в четверг, у него якобы были найдены наркотики – в рюкзаке и позднее – при обыске в его квартире. В течение 12 часов Голунову не давали связаться с адвокатом и сделать звонок, он утверждает, что его били.

В поддержку Ивана Голунова выступили десятки редакций СМИ, общественные деятели, политики и деятели культуры, с пятницы по всей России проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста. Петиция с требованием освобождения журналиста набрала уже более 50 тысяч подписей.