На данный момент открыто 8 тыс. избирательных участков
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В Казахстане стартовали выборы президента
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане начались выборы нового главы государства. Как сообщил в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Константин Петров, на данный момент открыто 8023 участка из 9967.

«По информации, поступившей из регионов, по состоянию на 7 утра времени города Нур-Султан приступило к голосованию 8023 участка. Из числа приступивших к голосованию 48 избирательных участков начали голосование с 6 часов согласно принятым соответствующими территориальными избирательными комиссиями решениям», - сказал Петров.

Число избирателей, включенных в списки на данных участках, составляет 9 млн 627 тыс. 73 человека.

Петров также сообщил, что через час будут представлены данные по открытию избирательных участков по состоянию на 08:00.

«Как вам известно, пять регионов Казахстана находятся в другом часовом поясе, они только сейчас начинают работу по открытию избирательных участков», - заключил зампред ЦИК.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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