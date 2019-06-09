Более 1,5 млн казахстанцев уже проголосовали на выборах президента

1 529 343 человека уже отдали свой голос на выборах президента Казахстана. Как сообщил в сегодня в ходе брифинга в центральной избирательной комиссии член ЦИК Акылбек Ихданов, по данным на 10 утра избирательные бюллетени получили 12,8% граждан.

«Согласно данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 12,8% общего количества избирателей, включенных в списки», - сообщил Ихданов.

В том числе, в Акмолинской области проголосовали 20,5% избирателей, в Актюбинской – 16%, Алматинской – 17,7%, Атырауской – 8,5%, в Восточно-Казахстанской – 15,5%, Жамбылской – 18,5%, Западно-Казахстанской – 7,4%, Карагандинской – 10,1%, Кызылординской– 11,1%, Костанайской – 12,8%, Мангистауской – 9,7%, Павлодарской – 11,4%, Северо-Казахстанской – 14,2%, Туркестанской – 14,5%. В столице Казахстана свои голоса уже отдали 10,3% избирателей, в Алматы – 4,1% и в городе Шымкент – 11,9%.

Отметим, всего, по данным Центральной избирательной комиссии, правом голоса могут воспользоваться 11 млн 947 тыс. 995 человек.