Конституционный суд Молдовы передал полномочия президента премьер-министру

Такое решение КС принял с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. Отказ президента Игоря Додона распустить парламент расценивается как невыполнение конституционных обязательств, уточняется в заявлении.

Додон заявил, что «это отчаянный шаг – воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти». Он добавил, что ответом на действия Конституционного суда будет «внешняя и внутренняя мобилизация».

В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, после трех месяцев ожидания страна получила новое правительство. Додон выдвинул на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. За ее кандидатуру проголосовали единогласно. Однако, как поясняет агентство, Конституционный суд объявил эти решения незаконными, так как депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня. Парламент в свою очередь заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. Также была принята декларация «О захваченном государстве».

Парламентские выборы прошли еще 24 февраля, но правительство по их итогам не получалось сформировать все это время.

Ранее Додона пять раз временно отстраняли от обязанностей. Указы и законы, не одобренные президентом, подписывал спикер парламента Андриан Канду.