По состоянию на 14:00 явка избирателей составила 51,8%
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Более половины казахстанцев проголосовали на выборах президента
фото Жанары Каримовой

По состоянию на 14:00 явка на выборы президента Казахстана составила 51,8%, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 51,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Явка избирателей по регионам составила: по Акмолинской области – 56,7%; по Актюбинской области – 69,4%; по Алматинской области – 63%; по Атырауской области – 45,4%; по Восточно-Казахстанской области – 59,8%; по Жамбылской области – 56,3%; по Западно-Казахстанской области – 40,9%; по Карагандинской области – 49,7%; по Кызылординской области – 63,1%; по Костанайской области – 55,8%; по Мангистауской области – 52,4%; по Павлодарской области – 45,9%; по Северо-Казахстанской области – 53,6%; по Туркестанский области – 49,3%; по столице – 37,6%; по городу Алматы – 37%; по городу Шымкент – 40,5%.

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