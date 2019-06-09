Около 100 человек задержаны в столице Казахстана и Алматы - МВД

Сегодня в столице Казахстана и Алматы в ходе митингов задержаны около 100 человек, заявил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

«В городе Нур-Султан и Алматы по призыву незарегистрированной в Казахстане и запрещенной судом организации ДВК собрались несколько сотен человек на площадях. Как вам известно, беглый руководитель этой организации (Мухтар Аблязов - V) накануне выборов вел активную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране, бойкотировании внеочередных выборов президента нашей страны, призывал к организации антиобщественных действий в период выборов. Несмотря на их деструктивные призывы, выборы идут в плановом режиме, народ идет на избирательные участки для выражение я своего волеизъявления», - заявил Кожаев.

При этом замминистра отметил, что «столь массированная обработка населения из-за рубежа не могла пройти бесследно».

«Видимо, с этим связано с тем, что какая-то часть населения откликнулась на эти призывы. Мы сейчас принимаем меры по охране общественного порядка и безопасности. В наших законах четко расписан порядок проведения любых мирных собраний, шествий, демонстраций митингов. За несоблюдение законных требований нарушители понесут предусмотренную законом ответственность», - сказал Кожаев.

Отвечая на вопрос, сколько человек сегодня были задержаны в ходе митингов, он ответил: «Полагаю, речь идет о цифре около сотни человек».

В целом, по его словам, 7-11 июня личный состав МВД переведен на усиленный режим работы, безопасность в стране обеспечивают более 10 тыс. полицейских и нацгвардия.