МВД опровергает информацию о гибели протестующего в столице

Во время митингов в столице Казахстана полиция не применяла спецсредства, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства внутренних дел. Здесь также предупредили граждан об ответственности за распространение заведомо ложной информации, в частности, о якобы погибшем мужчине.

"Во время несанкционированного митинга в городе Нур-Султан пожилой участник упал в обморок. Сотрудники полиции, обеспечивавшие на месте охрану общественного порядка, вызвали врачей скорой медицинской помощи и до их приезда оказали нуждающемуся первую помощь. В результате мужчине стало легче,

он самостоятельно в сопровождении врачей покинул место", - сообщили в МВД, подчеркнув, что паспространяемая информация о якобы гибели мужчины

при задержании полицией нарушителей общественного порядка не соответствует действительности.

"Сотрудниками спецсредства в отношении граждан не применялись", - заверили в пресс-службе.

Вместе с тем в МВД напомнили гражданам, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК.

"По указанному факту принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности", - заключили в ведомстве.