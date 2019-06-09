Голосование за рубежом на выборах президента Казахстана проходит спокойно – МИД

Голосование за рубежом на выборах президента Казахстана проходит спокойно, участие в голосование уже приняли более 8 тыс. человек, сообщил заместитель главы МИД республики Роман Василенко.

«Процесс голосования за рубежом проходит в спокойной атмосфере, на 12 участках присутствуют 35 наблюдателей от общественных объединений и некоммерческих организаций Казахстана, а также наблюдатели от миссии СНГ. По состоянию на 19:00 города Нур-Султана за рубежом проголосовало 8 322 наших гражданина, что составляет 54,2%», - сказал Василенко на брифинге в ЦИК.

Всего, по его информации, в списки избирателей за рубежом были включены 15 349 граждан Казахстана.