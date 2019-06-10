Наблюдатели от СНГ зафиксировали «мизерные» нарушения в ходе выборов президента

Глава миссии отметил, что это никак не повлияло на общие результаты голосования
Тамара Вааль, Vласть
В ходе выборов президента Казахстана 9 июня были «отдельные недостатки», отметил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Однако он назвал их «мизерными» и заявил, что это никак не повлияло на общие результаты голосования.
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