Наблюдатели от СНГ зафиксировали «мизерные» нарушения в ходе выборов президента

В ходе выборов президента Казахстана 9 июня были «отдельные недостатки», отметил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Однако он назвал их «мизерными» и заявил, что это никак не повлияло на общие результаты голосования.

«Отдельные недостатки, которые мы зафиксировали, были примерно на таком же количественном уровне, в котором было объявлено на пресс-конференции ЦИК, – они исчисляются десятками. А проголосовали, пришли на участки, более 9 млн избирателей. Поэтому на общем фоне числа избирателей эти недостатки мизерные и, конечно же, они не могли повлиять на общие результаты голосования», - сказал Лебедев на брифинге в понедельник.

«На наш взгляд, те результаты, которые были объявлены сегодня ЦИК, соответствуют реальной картине волеизъявления народа Казахстана. Народ Казахстана сделал такой выбор, мы его принимаем, мы признаем этот выбор», - заявил он.

По данным ЦИК, всего от физлиц поступило 16 обращений о нарушениях, часть обращений была связана с выдачей бюллетеней за других лиц, но большинство касалось места и способа голосования.

По мнению наблюдателей от СНГ, выборы прошли на высоком организационном уровне, в свободной атмосфере, в соответствии с конституцией и конституционным законом о выборах, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были прозрачными, справедливыми, открытыми и конкурентными.