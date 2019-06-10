Он считает возможным принятие закона о статусе журналиста
  • 369
Токаев пообещал «всячески укреплять» в Казахстане свободу слова
фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Vласть

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает возможным принять в Казахстане закон «О статусе журналиста», но сначала этот вопрос нужно «тщательно проработать». Об этом он заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в Акорде.

«Это важный, актуальный вопрос (закон «О статусе журналиста» - V). Мы должны этот вопрос проработать тщательно. И по возможности я дам конкретные поручения правительству. В будущем о статусе журналистов, если будет необходимо, мы будем принимать соответствующий закон», - заверил Токаев.

Либо, подчеркнул президент, он сам даст свое решение по данному вопросу.

«А со свободой слова что будем делать?», - поинтересовались корреспонденты.

«Будем думать. Будем её укреплять всячески», - заключил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
На площади «Астана» женщина вскрыла себе вены
Новости
Площадь «Астана» в Алматы оцеплена
Новости
Град ожидается в трех областях Казахстана
Новости
В столице Казахстана у дворца «Жастар» начались задержания
Новости
В Алматы презентовали гражданскую декларацию «Оян, Казахстан»
Новости
В столице Казахстана многодетные матери снова вышли на митинг