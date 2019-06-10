Токаев пообещал «всячески укреплять» в Казахстане свободу слова

Он считает возможным принятие закона о статусе журналиста
Тамара Вааль, Vласть
Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает возможным принять в Казахстане закон «О статусе журналиста», но сначала этот вопрос нужно «тщательно проработать». Об этом он заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в Акорде.
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