Токаев пообещал «всячески укреплять» в Казахстане свободу слова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает возможным принять в Казахстане закон «О статусе журналиста», но сначала этот вопрос нужно «тщательно проработать». Об этом он заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в Акорде.

«Это важный, актуальный вопрос (закон «О статусе журналиста» - V). Мы должны этот вопрос проработать тщательно. И по возможности я дам конкретные поручения правительству. В будущем о статусе журналистов, если будет необходимо, мы будем принимать соответствующий закон», - заверил Токаев.

Либо, подчеркнул президент, он сам даст свое решение по данному вопросу.

«А со свободой слова что будем делать?», - поинтересовались корреспонденты.

«Будем думать. Будем её укреплять всячески», - заключил президент.