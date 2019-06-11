400 участников акций протеста в столице и Алматы привлечены к ответственности - МВД

Около 400 человек, задержанных на акциях протеста в столице Казахстана и в Алматы в день выборов, привлечены к ответственности, сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

«В первый день было задержано около 500 человек, из них около 400 привлечены к ответственности», - сказал Ораз журналистам во вторник.

Кроме этого, он сообщил, что «во второй день», то есть 10 июня, были задержаны еще около 200 человек, «примерно 150 привлечены к ответственности».

Напомним, 9 июня, в день выборов президента Казахстана, в столице и в Алматы сотни людей вышли на несанкционированные акции с призывом бойкотировать выборы. Полиция провела массовые задержания. Позже в МВД сообщили, что были задержаны около 500 человек. Суды над задержанными проходили в тот же день ночью, на следующий день, 10 июня, из-за того, что в столице были переполнены ИВС, часть людей увезли в другие города.

10 июня в Алматы снова прошли массовые задержания – люди вышли на площадь «Астана», недовольные итогами выборов президента. Среди задержанных были гражданские активисты и акын Ринат Зайытов. Его сторонники – сотни человек – поздно вечером собрались у здания городского департамента полиции с требованием отпустить Зайытова. Движение в районе кинотеатра «Целинный» было блокировано. Сам акын, по информации департамента полиции, был освобожден через некоторое время после задержания.

Около 23 часов сторонники Зайытова стали покидать территорию вокруг департамента полиции. Две колонны двинулись в южном и северном направлении. Полиция остановила колонну сторонников акына в районе Сайрана. После коротких переговоров полиции с протестующими СОБР провел массовые задержания.