Кашаган вышел на рекордный уровень добычи нефти – Бозумбаев

36,5 млн тонн нефти добыто в Казахстане за 5 месяцев, из них 21,7 млн тонн на трех крупных месторождениях. Причем, как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев, Кашаган вышел на рекордный уровень добычи нефти – 400 тыс. баррелей в сутки.

«Объем добычи нефти и конденсата составил 36,5 млн тонн, это 101% к плану 5 месяцев текущего года или 96,8% к аналогичному периоду 2018 года. Добыча нефти по трем крупным проектам составила 21,7 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган – 4,24 млн тонн, Тенгиз – 12,48 млн тонн, Карачаганак – около 5 млн тонн», - сообщил Бозумбаев.

Он также напомнил, что на месторождении Кашаган завершен раньше сроков плановый ремонт.

«Сегодня на Кашагане объем добычи вышел на рекордный уровень – 400 тыс. баррелей в сутки», - сообщил глава Минэнерго.

В целом, заверил он, текущий годовой план добычи нефти будет выполнен.