Доказательств его участия в совершении преступления не нашли
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Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено
Фото РИА Новости

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Как заявил глава МВД России Владимир Колокольцев – в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, сообщают росСМИ.

Колокольцев также сообщил, что «сегодня Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста», обвинения с него сняты. Он уточнил, что решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».

Между тем сообщается, что задерживавшие Голунова полицейские на время проверки отстранены от работы, а материалы расследования из подразделения собственной безопасности по этому делу направлены в Следственный комитет РФ. Помимо этого, глава МВД намерен ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Напомним, Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. При нем якобы нашли мефедрон, а при обыске квартиры – кокаин. Журналиста также проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье. В течение 12 часов после задержания Голунову не давали связаться с адвокатом и сделать звонок, он утверждает, что его били. Журналист считает, что наркотики ему подбросили, и связывает это со своей профессиональной деятельностью. Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками есть ДНК нескольких человек, но, по словам адвоката Голунова, отпечатков пальцев журналиста на них не нашли. Кроме того, тест Голунова на наркотики оказался отрицательным.

8 июня суд отправил его под домашний арест.

В поддержку Ивана Голунова выступили десятки редакций СМИ, общественные деятели, политики и деятели культуры, по всей России прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста.

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