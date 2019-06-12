Многопрофильные больницы построят в Петропавловске и Туркестане

В Петропавловске и Туркестане в рамках
государственно-частного партнерства построят многопрофильные больницы. Сегодня состоялось
подписание документов в рамках реализации социальных мер первого президента РК «Әлеуметтік
қамқорлық» и выполнения поручений, данных главой государства Касым-Жомартом
Токаевым по вопросам охраны здоровья казахстанцев, сообщается на сайте главы
казахстанского правительства.
Документ по проекту строительства многопрофильной областной больницы на 500 коек с консультативно-диагностическим центром в Петропавловске пописан между руководством Северо-Казахстанской области и турецкой компании YDA Holding.
«Больничный комплекс будет построен взамен 7 монопрофильных, изношенных и разрозненных объектов», - уточняется в сообщении.
Еще одна многопрофильная больница на 610 коек будет построена в городе Туркестан. Документ с руководством YDA Holding подписали аким Туркестанской области и председатель наблюдательного совета консорциума компаний BI-Holding. В больнице планируется открыть онкологическое и кардиологическое отделения, перинатальный центр, станцию скорой медицинской помощи и др.
Строительство планируется завершить к 2022 году.
«Общий объем привлекаемых инвестиций в строительство и оснащение двух медицинских объектов составит порядка 50 млрд тенге», - отмечается в сообщении.
Указывается, что данные проекты реализуются в рамках региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения.
«Принимаемые меры позволят обновить инфраструктуру здравоохранения страны, удовлетворить внутренний спрос, повысить качество, доступность оказываемых медицинских услуг и их своевременность, а также создать центры притяжения медицинского туризма для стран Центральной Азии и СНГ», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.
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