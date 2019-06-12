Многопрофильные больницы построят в Петропавловске и Туркестане

В Петропавловске и Туркестане в рамках государственно-частного партнерства построят многопрофильные больницы. Сегодня состоялось подписание документов в рамках реализации социальных мер первого президента РК «Әлеуметтік қамқорлық» и выполнения поручений, данных главой государства Касым-Жомартом Токаевым по вопросам охраны здоровья казахстанцев, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

Документ по проекту строительства многопрофильной областной больницы на 500 коек с консультативно-диагностическим центром в Петропавловске пописан между руководством Северо-Казахстанской области и турецкой компании YDA Holding.

«Больничный комплекс будет построен взамен 7 монопрофильных, изношенных и разрозненных объектов», - уточняется в сообщении.

Еще одна многопрофильная больница на 610 коек будет построена в городе Туркестан. Документ с руководством YDA Holding подписали аким Туркестанской области и председатель наблюдательного совета консорциума компаний BI-Holding. В больнице планируется открыть онкологическое и кардиологическое отделения, перинатальный центр, станцию скорой медицинской помощи и др.

Строительство планируется завершить к 2022 году.

«Общий объем привлекаемых инвестиций в строительство и оснащение двух медицинских объектов составит порядка 50 млрд тенге», - отмечается в сообщении.

Указывается, что данные проекты реализуются в рамках региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения.

«Принимаемые меры позволят обновить инфраструктуру здравоохранения страны, удовлетворить внутренний спрос, повысить качество, доступность оказываемых медицинских услуг и их своевременность, а также создать центры притяжения медицинского туризма для стран Центральной Азии и СНГ», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.