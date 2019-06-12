В городе проходит пока немногочисленная акция протеста
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В центре Алматы полиция задержала несколько человек
Фото Данияра Мусирова

В двух местах Алматы полиция задержала от восьми до десяти человек на подходах к предполагаемым местам сбора протестующих, передали корреспонденты Vласти.

Несколько небольших групп полицейские задержали на Абая - Байтурсынова, у Дворца спорта им. Балуана Шолака, где должно была стартовать протестная акция. Еще от двух до четырех человек было задержано в районе площади "Астана", обозначенной как финальное место сбора протестующих. Позднее была задержана еще одна группа людей, которая находилась на скамейках у здания Казахстанско-Британского технического университета.

На площади к этому моменту находится группа протестующих из нескольких десятков человек, люди еще прибывают.

На самой площади и в центре города много полиции и сотрудников Национальной гвардии, машины и спецтехника.

9-10 июня на акциях протеста в Алматы и столице было задержано, по официальным данным, около 700 человек. По мнению правозащитников, задержанных - значительно больше.

В Алматы в преддверии акции протеста в среду закрыты многие магазины. кафе, рестораны и торговые центры. Многие организации завершили работу после обеда.

В подготовке материала принимали участие Ольга Логинова и Данияр Молдабеков

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