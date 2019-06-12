Карим Масимов переназначен главой КНБ

«Дача согласия на назначение на должность председателя КНБ относится к исключительному ведению сената», - напомнили здесь.
Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что «Карим Масимов зарекомендовал себя на всех участках работы принципиальным, высококвалифицированным государственным деятелем, верным своему делу и долгу перед Отечеством».
За данное предложение депутаты проголосовали единогласно.
Позже Акорда сообщила, что глава государства подписал указ о назначении Масимова председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
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