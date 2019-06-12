Политолог и активист движения Oyan, Qazakhstan Димаш Альжанов вновь задержан полицией

Политолог, активист движения Oyan, Qazakhstan Димаш Альжанов задержан на площади "Астана" в Алматы. Это его третье задержание с воскресенья, дня президентских выборов в Казахстане.

Активист находился на площади, где должна была проходить протестная акция.

На площади в последние полтора часа задержано несколько десятков человек, их увозили на автозаках и автобусах. Улица Панфилова перекрыта для прохода пешеходов, на площади много полиции и сотрудников национальной гвардии, машин полиции и специальной техники.

9-10 июня на акциях протеста в Алматы и столице было задержано, по официальным данным, около 700 человек. По мнению правозащитников, задержанных - значительно больше.

В Алматы в преддверии акции протеста в среду были закрыты многие магазины. кафе, рестораны и торговые центры. Многие организации завершили работу после обеда.