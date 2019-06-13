Как реформы меняют систему здравоохранения и как повлияют на казахстанцев

Vласть совместно с Фондом социального медицинского страхования проведет публичную дискуссию об изменениях в системе здравоохранения Казахстана, включая внедрение пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Участники встречи обсудят то, какие изменения в системе здравоохранения уже произошли, как изменения затронут медицинский бизнес и рынок медицинских услуг, какие услуги войдут в пакеты ОСМС и ГОБМП и что о новых пакетах медицинских услуг нужно знать населению и медицинскому бизнесу?

Спикерами встречи выступят:

- Елжан Биртанов, министр здравоохранения

- Айбатыр Жумагулов, председатель правления Фонда социального медицинского страхования

- Али Нургожаев, эксперт в сфере здравоохранения

- Римма Мансузова, директор клиники Medical Park

Модератором дискуссии будет Вячеслав Абрамов, генеральный директор интернет-журнала Vласть.

Встреча состоится 19 июня в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.