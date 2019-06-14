До этого она была депутатом мажилиса
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Анар Жаилганова возглавила агентство по делам госслужбы
ФОТО PARLAM.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Депутат мажилиса парламента Анар Жаилганова возглавила агентство по делам государственной службы. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев в пятницу, сообщает Акорда.

«Назначить Жаилганову Анар Нуралыкызы Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государ-ственной службы», - говорится в тексте указа.

49-летняя Анар Жаилганова по образованию – юрист. Большую часть трудовой деятельности посвятила судебной системе, была старшим консультантом по гражданским делам, затем судьей Южно-Казахстанского областного суда, работала заместителем начальника, начальником управления анализа, совершенствования судебной системы департамента организации деятельности судов министерства юстиции, старшим экспертом государственно-правового отдела администрации президента, советником председателя Верховного суда, судьей Верховного суда, а затем членом Конституционного совета. С февраля 2016 года была депутатом мажилиса парламента.

Напомним, накануне президент разделил агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и Национальное бюро по противодействию коррупции. Теперь первое ведомство будет заниматься только контролем за соблюдением качества госуслуг, а Нацбюро – отдельная антикоррупционная служба, непосредственно находящаяся в подчинении президенту.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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