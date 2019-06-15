Катар выразил готовность инвестировать в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Душанбе с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи глава государства отметил, что Казахстан высоко оценивает сотрудничество и намерен укреплять двусторонние связи с Катаром, сообщила Акорда.

«Мы имеем широкие возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Нам хорошо известно об инвестиционном потенциале Катара. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия наших государств, в том числе формировании необходимых механизмов для привлечения инвестиций из Катара», - сказал Токаев.

В свою очередь эмир Катара вновь поздравил Токаева с избранием на пост президента Республики Казахстан и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимоотношений между странами.

«Мы намерены инвестировать в вашу страну. Казахстан в этом также заинтересован. Я думаю, что в случае создания совместной технической комиссии по укреплению нашего сотрудничества, это позитивно повлияет на взаимоотношения между двумя странами», - подчеркнул он.

По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономическое партнерство.