Страны G20 создадут международный орган для борьбы с пластиковым мусором

Министры экологии и энергетики стран G20 на встрече в японском городе Каруидзава 15-16 июня договорились создать первую в мире международную структуру по борьбе с пластиковым мусором, засоряющим мировой океан, сообщает Reuters .

Деятельность нового органа будет направлена ​​на содействие дальнейшим конкретным действиям в рамках «Плана действий G20 по морскому мусору», принятому в 2017 году. По условиям соглашения каждая из стран «двадцатки» должна будет выработать свои меры по предотвращению и сокращению количества пластикового мусора и регулярно отчитываться перед новой организацией о результатах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание, чтобы его страна стала первой в мире, которая сократит количество пластикового мусора, в том числе за счет разработки биоразлагаемых материалов и других инноваций.

Встреча министров G20 прошла в преддверии саммита «большой двадцатки», который состоится 28-29 июня в японской Осаке, и одними из его главных тем станут экология в целом и пластиковый мусор в частности.