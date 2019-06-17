В Костанае при взрыве на СТО пострадали 7 человек

В Костанае при взрыве газового оборудования на СТО пострадали 7 человек, сообщили в комитете по ЧС МВД РК.

«17 июня примерно в 12:00 часов в Костанае в двухэтажном здании СТО по улице Лермонтова произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием», - сообщили в КЧС.

В результате ЧП пострадали 7 человек, 6 из них доставлены в больницу, госпитализированы трое. Одному пострадавшему работники Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь.

«На месте создан оперативный штаб. Газоснабжение и электричество временно отключено. Пожарные подразделения локализовали горение в 12:47. В 13:24 эвакуировано 9 газовых баллонов», - добавили в КЧС.

В ликвидации ЧП задействованы почти 100 человек и 30 единиц техники.