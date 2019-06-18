Системой ОСМС с 2020 года планируется охватить 94,5% населения – Биртанов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании правительства во вторник сообщил, что системой ОСМС с 2020 года планируется охватить 94,5% казахстанцев. Вместе с тем он рассказал о проблемных моментах при подготовке к полномасштабному внедрению системы.

Как напомнил Биртанов, разработана новая модель ГОБМП и пакет медицинской помощи в системе ОСМС, которые вступят в действие с января 2020 года. Кроме этого, разработана трехуровневая система медицинского обеспечения населения. Вместе с тем он отметил, что внедрение ОСМС предусмотрено на основе преимущественного развития ПМСП. В этой связи, как сообщил Биртанов, министерством и акимами реализуется план мер по повышению качества и доступности ПМСП на 2019-2020 годы.

«В целом с 1 января 2020 года охват системой ОСМС прогнозируется на уровне 94,5% населения. По нашим прогнозам, количество самостоятельных плательщиков составит порядка 1 млн человек (5,5% населения), в том числе 770 тыс. не актуализированных самозанятых граждан. В этой связи акимам регионов необходимо до 1 октября принять необходимые меры по актуализации статуса самозанятых, выявлению и прикреплению населения к организациям ПМСП», - сказал Биртанов, добавив, что также определены 15 льготных категорий граждан, которые будут застрахованы государством – это порядка 10,9 млн человек.

По его словам, в настоящее время количество прикрепленного к организациям ПМСП населения составляет 18 млн 650 тыс. человек.

«Вместе с тем в информационных системах выявлено 785 тыс. неприкрепленных граждан, что составляет более 4% населения. Высокая численность неприкрепленного населения в Алматинской (127 тыс. человек), Восточно-Казахстанской (70 тыс. человек), Жамбылской (61 тыс. человек), Павлодарской (41 тыс. человек), Северо-Казахстанской областях (40 тыс. человек) и Алматы (89 тыс. человек)», - отметил глава Минздрава.

Биратанов сообщил, что в рамках внедрения ОСМС расширится доступность дорогостоящих диагностических услуг, по ним финансирование вырастет в 3 раза; стоматологических услуг – финансирование здесь увеличится в 2,3 раза. Кроме этого, пакет ОСМС для застрахованных лиц предполагает существенное повышение доступности медицинской помощи, в том числе консультативной и диагностической, финансирование будет увеличено в 3 раза (80 млрд тенге), реабилитационной и восстановительной помощи, ее финансирование будет увеличено в 2,7 раза (39 млрд тенге).

«В результате внедрения в 2020 году двух пакетов планируется повышение тарифов на медицинские услуги до 15%, повышение заработной платы медицинских работников до 30%. Расходы на оказание медицинской помощи на 1 жителя в 2020 году увеличатся на 76% от уровня 2019 года и составят 92,2 тыс. тенге. Таким образом, внедрение ОСМС приведет к поэтапному снижению доли «карманных расходов» населения на жизненно важные медицинские услуги», - добавил Биратнов, указав, что доля карманных расходов к 2025 году снизится с 42% до 30%.

По информации министра, для обеспечения своевременного внедрения ОСМС с 2020 года до 1 сентября этого года будут приняты все необходимые нормативные правовые акты, до 1 октября – проведена интеграция базовых информсистем министерства с информсистемами госорганов, поставщиков медицинских услуг, а до 1 января 2020 года будут заключены контракты с поставщиками медуслуг с готовностью их к работе в системе.

Также Биртанов сообщил, что для подготовки к полномасштабному внедрению ОСМС

совместно с акиматом Карагандинской области предусматривается внедрение с 1 сентября пилотного проекта, в рамках которого будет протестировано предоставление некоторых услуг из пакета ОСМС, идентификация статуса застрахованных, раздельный учет финансовых средств.

«В рамках пилота населению будут предоставлены профилактические осмотры для трудоспособного населения, расширенная реабилитация. Это потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета в сумме 2,3 млрд тенге», - сказал он.

Между тем глава Минздрава рассказал о проблемных моментах при подготовке к внедрению ОСМС. Так, по его словам, «по двум и более показателям низкий рейтинг отмечается в Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях».

«Также регионам необходимо обратить внимание на техническую готовность медицинских организаций к внедрению ОСМС. В Атырауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях и в г. Шымкент отмечается низкий уровень оснащенности компьютерной техникой, доступом медицинских организаций к сети интернет и наличие медицинских информационных систем», - продолжил министр, но в целом дал высокую оценку готовности к внедрению системы ОСМС и новых подходов оказания медицинской помощи.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения обеспечить запуск пилота в Карагандинской области, а акимату региона – подготовить свои медицинские организации для работы в рамках пилотного проекта.

«Этот опыт необходимо транслировать во все регионы и учесть при полноценном запуске ОСМС со следующего года», - сказал он.

Также он поручил акиматам всех регионов до октября «решить все вопросы по обеспечению запуска ОСМС».

«Усилить информационно-разъяснительную работу по ОСМС. Надо, чтобы каждый гражданин четко знал, какую медицинскую помощь предоставляет государство бесплатно в качестве гарантии, как будет работать новая система социального медицинского страхования», - подчеркнул премьер.