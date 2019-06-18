МОН пересмотрит свою стратегию работы по борьбе с коррупцией

Министр образования и науки Айсхат Аймагамбетов сообщил, что сейчас пересматривается стратегия работы МОН по борьбе с коррупцией, и пообещал проанализировать «все лазейки и возможности».

«Я как новый министр считаю, что это один из важнейших вопросов, и более того, мы сейчас пересматриваем стратегию своей работы по борьбе с коррупцией, планируем открыть проектный офис именно для этого направления работы, будем анализировать все наши нормативно-правовые акты, все возможности, лазейки и нерегламентированные вопросы для того, чтобы принять меры», - сказал Аймагамбетов во вторник.

Как он пояснил, «есть идея создания мониторинговых специальных групп», куда планируется включить общественность, неправительственные организации, представителей СМИ, и «вместе будем работать в этом направлении».

«Обязательно это будет одним из приоритетов нашей работы», - заявил глава МОН.