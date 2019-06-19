В ООН заявили о причастности принца Саудовской Аравии к убийству Джамаля Хашогджи

Наследный принц Саудовской Аравии подозревается в сговоре против убитого журналиста-диссидента Джамаля Хашогджи, поскольку есть «достоверные доказательства» того, что он и другие высокопоставленные должностные лица несут ответственность за убийство. Об этом говорится в докладе ООН по итогам расследования.

В 100-страничном документе следователь ООН по внесудебным казням Агнес Калламард заявляет, что смерть журналиста была «международным преступлением». После визита в Турцию она сообщает, что доказательства указывают на жестокое преступление, «спланированное и совершенное» саудовскими чиновниками.

Останки Хашогджи так и не были найдены, но Калламард утверждает, что она и ее команда экспертов получили доступ к части «пугающих и ужасных аудиоматериалов» о его смерти, полученных турецкой разведкой. Калламард также заявила, что не нашла достаточных доказательств того, что Турция или Соединенные Штаты знали или могли знать об угрозе жизни и не предупредили Хашогджи.

Журналист The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи пропал 2 октября прошлого года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в здании диппредставительства в результате ссоры. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен. По подозрению в причастности к гибели журналиста был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения. В январе в Эр-Рияде начался суд над обвиняемыми. Для пятерых из них генеральная прокуратура страны на основании шариатского права потребовала смертной казни.