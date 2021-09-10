Казахстан с октября возобновит полеты в Саудовскую Аравию

Полеты будет выполнять авиакомпания SCAT
Тамара Вааль, Vласть
С третьей декады октября казахстанцы смогут летать в Саудовскую Аравию. Такое решение принято межведомственной комиссией по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.
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