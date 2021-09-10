Полеты будет выполнять авиакомпания SCAT
Казахстан с октября возобновит полеты в Саудовскую Аравию
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Тамара Вааль, Vласть

С третьей декады октября казахстанцы смогут летать в Саудовскую Аравию. Такое решение принято межведомственной комиссией по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Начиная с третьей декады октября, казахстанская авиакомпания SCAT начинает выполнение полетов по маршрутам Алматы – Джидда и Алматы – Медина с выбранными направлениями по одному рейсу в неделю по каждому из маршрутов», - сообщает МИИР.

По информации пресс-службы, дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений МВК и механизмов государственного органа Саудовской Аравии.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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