Делегации Украины и США встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу его команды с командой США на следующей неделе, чтобы обсудить «первоначальные шаги» к прекращению войны с Россией.

Зеленский после саммита Евросовета в Брюсселе написал в соцсети Х, что Украина готовит «практические предложения» для достижения мира.

«Я представил видение того, что быстрый прогресс к миру возможен, и вместе с нашими партнерами мы понимаем, какие шаги могут остановить войну, гарантировать безопасность и обеспечить справедливый и прочный мир. Мы готовим практические предложения», - сообщил он.

По его словам, первоочередной задачей может стать установление режима прекращения огня в небе (прекращение ракетных ударов, ударов беспилотников большой дальности и бомбовых ударов по объектам энергетики и другой гражданской инфраструктуры), а также режима прекращения огня на море, что означает прекращение всех военных операций в Черном море, что обеспечит мирное и безопасное судоходство.

«Мы рассматриваем эти первоначальные шаги как пролог к ​​более широкому и всеобъемлющему урегулированию. Война должна закончиться как можно скорее, и Украина готова работать 24/7 с нашими партнерами в США и Европе ради мира», - заявил Зеленский.

Он сообщил, что в следующий понедельник у него запланирован визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем, а после его команда останется в Саудовской Аравии, «чтобы работать с нашими американскими партнерами».

«Украина больше всего заинтересована в мире. Украина работает и будет продолжать конструктивно работать ради скорейшего и надежного мира», - отметил он.

Как сообщает Русская служба ВВС, встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе во вторник или среду. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф также ранее подтвердил журналистам, что он планирует поехать на встречу.

«Сейчас у нас ведутся обсуждения, чтобы согласовать встречу с украинцами в Эр-Рияде или потенциально в Джидде. Идея в том, чтобы доработать рамку для мирного соглашения и первичного прекращения огня», - говорил он.

Телеканал Fox News сообщал, что с американской стороны в этой встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, а с украинской — глава Офиса президента Андрей Ермак. Источник агентства AFP также сообщил, что в украинскую делегацию может войти министр обороны Рустем Умеров.