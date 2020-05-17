Кувейт и Саудовская Аравия на месяц приостановят добычу нефти на совместном месторождении

Приостановить добычу планируется уже с 1 июня
Кувейт и Саудовская Аравия договорись с 1 июня приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении «Аль-Хафджи», расположенном на границе двух стран, сообщает ТАСС. Объем производства на месторождении оценивается примерно в 80 тыс. баррелей в сутки.
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