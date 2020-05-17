Кувейт и Саудовская Аравия на месяц приостановят добычу нефти на совместном месторождении

Кувейт и Саудовская Аравия договорись с 1 июня приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении «Аль-Хафджи», расположенном на границе двух стран, сообщает ТАСС . Объем производства на месторождении оценивается примерно в 80 тыс. баррелей в сутки.

11 мая министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель сообщил, что эмират поддержит инициативу Саудовской Аравии по дополнительному снижению добычи нефти и в июне дополнительно сократит добычу на 80 тыс. баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+.

В феврале Халед аль-Фадель заявлял, что страны начнут экспериментальную добычу нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи». Соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне было подписано в декабре 2019 года после более чем трехлетнего перерыва.

Согласно новому соглашению ОПЕК+, добыча нефти в мае – июне совокупно снизится на 9,7 млн баррелей, в июле – декабре на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 года – апреле 2022 года на 5,8 млн баррелей. В частности, Саудовская Аравия, сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.