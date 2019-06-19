Движения Respublika и Oyan, Qazaqstan заявили о своих требованиях для начала общественного диалога с властью

Движения Respublika и Oyan, Qazaqstan в среду на пресс-конференции в столице заявили о своих требованиях для начала общественного диалога с властью, среди них - изменения законодательства о выборах, прекращение преследования граждан по политическим мотивам, возвращение столице прежнего названия, перерасчет итогов голосования на выборах президента страны, пересмотр закона, регламентирующего проведение митингов, и ряд других.

«Я поздравляю своих коллег, гражданское движение Respublika с образованием, с тем, что они вышли и публично сказали, что появились. Хочу сказать, что мы решили объединиться силами, потому что по традиции в нашей стране после каждого политического кризиса создается какой-либо общественный совет, национальный совет, органы, которые играют какую-то декоративную роль. Мы видим, что в последние дни по одному-два гражданских активиста начали звать в этот совет и пытаться его легитимизировать. Посоветовавшись с нашими коллегами из движения «Республика», решили, что мы никуда не пойдем пока они не примут наши условия», - сказала журналист, активистка движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева.

Она отметила, что у движения Oyan, Qazaqstan есть свои условия, а у движения Respublika - свои. «Мы друг друга в этих условиях абсолютно поддерживаем», - сказала Жапишева.

По словам представителя движения Respublika Бэллы Орынбетовой, приглашения вступить в Национальный совет общественного доверия объединение не получало. «Но в диалог, например, у них вчера состоялась встреча, на эту встречу приглашали, но мы не пошли туда. Помощник [Ерлана] Карина (советника президента Казахстана - V.) звонил, приглашал на эту встречу, мы не пошли, потому что мы хотели позвать его к нам, сюда. Мы хотим, чтобы все проходило прозрачно, чтобы был прямой эфир, чтобы каждое слово слышал народ», - сказала Орынбетова.

В распространенных документах отмечается, что условием участия объединения Respulika в работе Национального совета общественного доверия является выполнение со стороны властей восьми требований. В частности, движение требует реализовать безусловный приоритет Конституции над другими законами, отменить все статьи законов и подзаконных актов, ограничивающих фундаментальные права и свободы граждан. Движение также выступает за прекращение политики преследования граждан по политическим мотивам. «Все арестованные граждане в ходе митингов 9-12 июня должны быть оправданы и освобождены», - говорится в заявлении.

Кроме этого, движение Respublika выступает за отмену решения о переименовании столицы Казахстана и требует вернуть название Астана. Их требования также касаются изменений законодательства о выборах, пересчета итогов голосования на выборах президента Казахстана.

В заявлении движения Oyan, Qazaqstan отмечается, что условием для начала общественного диалога является законодательный запрет на использование сил национальной гвардии и армии для подавления мирных протестов. «Полиция должна обеспечивать безопасность мирных собраний и быть нейтральной по отношению ко всем политическим силам», - говорится в заявлении движения.

Движение Oyan, Qazaqstan также заявляет, что «власти должны отказаться от политики давления на журналистов и блокировок интернета». Активисты также выступают за изменения закона «О выборах в Республике Казахстан» в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ, а также за то, чтобы акимы городов и областей избирались прямым голосованием.