Она составляет 2,25-2,5%
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ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
Фото AP

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, сообщает РБК.

Как отмечают в ФРС, с 1 мая (с момента последнего заседания регулятора) рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, уровень безработицы сохраняется на низком уровне, а годовая инфляция остается на уровне ниже 2%. В этой связи было принято решение сохранить ставку.

Как напоминает РБК, на прошлом заседании председатель ФРС Джером Пауэлл отмечал, что веских оснований для изменения ключевой ставки нет, и она будет сохраняться на уровне 2,25-2,5% в течение длительного времени.

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