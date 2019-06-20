Парламент утвердил отчеты правительства и счетного комитета об исполнении бюджета за 2018 год

Депутаты мажилиса и сената на совместном заседании палат в четверг утвердили отчеты правительства и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.

«В 2018 году бюджетная политика была направлена на укрепление стабильности государственных финансов и на дальнейшее развитие экономики. Поэтому приоритетными направлениями расходования средств бюджета были поддержка реального сектора экономики, сохранение рабочих мест и развитие социальной сферы. По итогам 2018 года рост экономики страны составил 4,1%», - сказал министр финансов Алихан Смаилов.

По его словам, в бюджет поступило 8,8 трлн тенге доходов. Из них налоги составили 5,7 трлн тенге. По сравнению с 2017 годом их доля в общем объеме доходов, увеличившись на 15%, достигла 65%.

«Доля ненефтяных доходов к ВВП составила 8% (в 2017 году – 7,8%). Этому способствовали достигнутые результаты финансирования государственных программ, направленных на индустриализацию, развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и инфраструктуры, социальной сферы», - сообщил Смаилов.

На рост доходов, по словам министра, повлияло улучшение налогового и таможенного администрирования. За счет них поступило 490 млрд тенге. По расходам обеспечен высокий процент исполнения - 99,8%.

«Итоги освоения бюджетных средств характеризуются следующими показателями. Сохранилась социальная направленность бюджета. На эти цели были использованы почти половина всех расходов, то есть 4,3 трлн тенге. На социальную помощь и социальное обеспечение выделено 2,6 трлн тенге. Из бюджета выплачено пенсий и пособий 3 млн 530 тыс. человек. В 2018 году 10,1 млн вкладчикам перечислено 9,4 трлн тенге обязательных пенсионных взносов», - сообщил Смаилов.

По его данным, в 2018 году на социальную поддержку материнства и детства направлены 146 млрд тенге. В результате около 849 тыс. человек получили пособия.