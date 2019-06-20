Экс-глава Интерпола признался на суде в получении взяток на $2,1 млн

Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй на заседании Первого народного суда средней ступени в Тяньцзине признался в получении взяток на $2,1 млн, пишет газета «Жэньминь Жибао» .

Согласно обвинению, с 2005 по 2017 год Хунвэй использовал служебное положение члена партийного комитета министерства общественной безопасности, заместителя министра, директора Национальной морской полиции Китая. Общая сумма взяток составила 14,46 млн юаней ($2,1 млн). В ходе судебного разбирательства прокуратура представила соответствующие доказательства. Обвиняемому и его защитнику было предоставлено слово, проведен перекрестный допрос. Экс-глава Интерпола признал свою вину и раскаялся. Приговор будет вынесен позже.

В начале октябре прошлого года глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал во время отпуска, который он проводил в Китае. Позднее китайские власти сообщили, что против него ведется расследование о взяточничестве.