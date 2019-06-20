После ремонта объем добычи на месторождении вышел на рекордный уровень
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Казахстан до конца года ожидает от партнеров стратегии полномасштабного освоения Кашагана
Фото kbv.kz

Алия Иксанова, Vласть

Казахстан до конца года ожидает от партнеров стратегии полномасштабного освоения месторождения Кашаган, заявил в четверг на отчетной встречес населением министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

«С целью полного раскрытия потенциала Кашагана, мы ожидаем от партнеров до конца года определиться со Стратегией полномасштабного освоения», - сказал Бозумбаев.

Он напомнил, что на Кашагане с 14 апреля по 19 мая производство было полностью остановлено, но ремонт был завершен с опережением сроков на 10 дней. По его словам, на морских и наземных сооружениях проведены технические работы и замены.

«Две морские скважины острова «Д» были переведены в нагнетательный фонд. После ремонта объем добычи вышел на рекордный уровень в 400 тыс. баррелей в сутки. К этому уровню мы должны были выйти в конце текущего года. Кроме того, усилена безопасность эксплуатации и профилактика чрезвычайных ситуаций», - сообщил министр.

По его данным, добыча нефти за пять месяцев на Кашагане составила 4,24 млн тонн.

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