В Шамалгане открыли спорткомплекс, построенный на личные средства Назарбаева

Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса «Үшқоңыр» в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. Поздравляя всех жителей региона, он подчеркнул значимость возведенного объекта в процессе воспитания и физического развития молодежи, сообщила пресс-служба первого президента Казахстана.

«Сегодня мы отрываем уникальный для района спортивный комплекс. В здоровом теле – здоровый дух. В современном мире только здоровый человек добивается успеха. Поэтому мы возвели этот объект специально для нашей молодежи», - сказал Назарбаев.

Он также отметил важность реализации программы «Туған жер» для развития социальной инфраструктуры в регионах.

«В нашем детстве не было подобных условий для занятия спортом. Сейчас же созданы все возможности для молодежи. Я верю, что многие успешные казахстанцы также будут оказывать поддержку развитию своих родных сел и районов. Уверен, что из воспитанников нового спорткомплекса вырастут будущие чемпионы. Поэтому моя семья и все мои родные решили построить этот объект специально для вас. Желаю всем крепкого здоровья, светлого будущего и мира над головой», - сказал Назарбаев.

В спортивном комплексе расположены боксерские, тренажерные и многофункциональные залы, помещения для занятия борьбой, плавательный бассейн, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что спортивный комплекс строят на личные средства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.