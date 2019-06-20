В Шамалгане открыли спорткомплекс, построенный на личные средства Назарбаева

Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия
спортивного комплекса «Үшқоңыр» в селе Шамалган Карасайского района Алматинской
области. Поздравляя всех жителей региона, он подчеркнул значимость возведенного
объекта в процессе воспитания и физического развития молодежи, сообщила
пресс-служба первого президента Казахстана.
«Сегодня мы отрываем уникальный для района спортивный комплекс. В здоровом теле – здоровый дух. В современном мире только здоровый человек добивается успеха. Поэтому мы возвели этот объект специально для нашей молодежи», - сказал Назарбаев.
Он также отметил важность реализации программы «Туған жер» для развития социальной инфраструктуры в регионах.
«В нашем детстве не было подобных условий для занятия спортом. Сейчас же созданы все возможности для молодежи. Я верю, что многие успешные казахстанцы также будут оказывать поддержку развитию своих родных сел и районов. Уверен, что из воспитанников нового спорткомплекса вырастут будущие чемпионы. Поэтому моя семья и все мои родные решили построить этот объект специально для вас. Желаю всем крепкого здоровья, светлого будущего и мира над головой», - сказал Назарбаев.
В спортивном комплексе расположены боксерские, тренажерные и многофункциональные залы, помещения для занятия борьбой, плавательный бассейн, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.
Ранее сообщалось, что спортивный комплекс строят на личные средства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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