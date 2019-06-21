США запретили свои авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана

Это решение принято после того, как Иран сбил американский беспилотник. В FAA отмечают, что ближайший гражданский самолет находился в пределах 45 морских миль от беспилотника Global Hawk, когда он был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Кроме того, на момент перехвата в этом районе находилось множество самолетов гражданской авиации.

В четверг корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США заявило, беспилотник американских ВМС был сбит иранским ЗРК над Ормузским проливом.

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