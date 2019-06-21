В ходе протестов в Тбилиси пострадали 240 человек

Число пострадавших во время акций протеста накануне в Тбилиси составило 240 человек, сообщает ТАСС .

«Всего на акциях пострадали 240 человек, из которых 102 остаются в клиниках», - заявил в пятницу замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа.

По его информации, среди пострадавших – 80 полицейских.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов пострадали более 50 человек.

Накануне несколько тысяч человек собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания, полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были задержаны несколько десятков человек.

Причиной митинга стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). Оппозиционные депутаты возмутились тем, что Гаврилов, открывая заседание, сидел в кресле председателя парламента Грузии. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.