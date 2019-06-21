Как стало известно, в больнице умер второй пилот самолета
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Скончавшийся в больнице член экипажа АН-2 был гражданином России
Фото Sputnik

Член экипажа потерпевшего крушение АН-2 в Акмолинской области, который скончался в больнице, был гражданином Российской Федерации.

«20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. В результате катастрофы погибли два человека, один из которых (второй пилот) - гражданин России А.В.Миронов. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении посольства РФ в Казахстане в Twitter.

Самолет АН-2 упал утром 20 июня в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей. В результате происшествия пилот самолета погиб, второй пилот и техник с травмами и ожогами были госпитализированы в больницу. Сегодня стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице. Он поступил в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь боролись лучшие специалисты.

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