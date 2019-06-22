Пассажиров вывезут позже регулярным рейсом Шымкент-Алматы
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Выполнявший рейс Ташкент-Алматы самолет Air Astana из-за неисправности сел в Шымкенте
Фото Искандера Салиходжаева

Самолет Air Astana, летевший из Ташкента в Алматы, совершил посадку в Шымкенте из-за проблем с системой герметизации, сообщили в комитете гражданской авиации.

«По информации авиакомпании «Эйр Астана» самолет, выполнявший 22 июня рейс КС 128 по направлению Ташкент-Алматы, в связи с проблемой системы герметизации выполнил посадку в аэропорту г. Шымкента в 16 часов 15 минут по алматинскому времени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», - говорится в сообщении КГА.

Уточняется, что экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту в соответствии с процедурами безопасности.

В настоящее время ведется поиск и устранение неисправности. Между тем пассажиры будут вывезены регулярным рейсом Шымкент-Алматы в 22:40.

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