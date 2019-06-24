В Стамбуле на повторных выборах мэра снова победил оппозиционер

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула. Как сообщает Русская служба ВВС , после обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, тогда как кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым – 45,2% голосов.

Бинали Йылдырым признал свое поражение и в эфире телеканала NTV поздравил оппонента с победой: «Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям».

Имамоглу же считает свой успех победой всего города и заявил о готовности сотрудничать с президентом Турции: «Для решения насущных проблем Стамбула очень важна координация местной администрации с центром. Я готов работать. Никакая политика ни в коем случае не выше потребностей граждан в мире, спокойствии, здравоохранении, возможности работать».

Как отмечает Би-би-си, Стамбул – ключевой город для Эрдогана. Он сам начинал здесь политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году. Кроме того, это финансовый, культурный и экономический центр Турции. Бюджет города составляет около $8,8 млрд долларов, что превышает суммы, которые выделяются на большинство министерств. Помимо этого, Стамбул привлекает большие объемы инвестиций и многих крупных бизнесменов, которые могут стать основой электората того или иного кандидата.

Напомним, что на выборах в марте победу одержал 49-летний Экрем Имамоглу, который является мэром стамбульского района Бейликдузу, однако результаты были аннулированы. ЦИК Турции связал это с тем, что некоторые члены избирательных комиссий были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов. После этого Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Имамоглу. Его соперник Бинали Йылдырым – один из основателей президентской Партии реконструкции и развития, в 2016-2018 годах был премьер-министром Турции, при нем страна стала президентской республикой и пост премьера был аннулирован.