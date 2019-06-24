Финансовая грамотность в Казахстане. Реалии и перспективы

Интернет-журнал Vласть совместно с ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в четверг проведет экспертную встречу по вопросам развития финансовой грамотности в Казахстане.

В последние годы и частный, и государственный секторы предпринимают различные усилия, направленные на улучшение финансовой грамотности казахстанцев.

- Какой эффект есть от них и что необходимо делать дальше для улучшения ситуации?

- Почему казахстанцы остаются уязвимыми в вопросах финансовой грамотности?

- Может ли бизнес существенно повлиять на ситуацию и какой должна быть роль государства в процессе повышения финансовой грамотности?

Эти вопросы станут ключевыми во время обсуждения.

Спикерами выступят:

- Лаззат Усенбекова, управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана.

- Бота Жуманова, менеджер Partnership Center BCPD Ltd (Бюро МФЦА).

- Адильбек Махмед, руководитель PR-службы «Банк Хоум Кредит»

Модератор дискуссии – Расул Рысмамбетов, основатель Financial Freedom.

Встреча состоится в Алматы 27 июня в конференц-зале «Астана» отеля «Алматы» по адресу: ул. Кабанбай батыра 85. Начало в 11:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.