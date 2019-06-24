Финансовая грамотность в Казахстане. Реалии и перспективы

В последние годы и частный, и государственный секторы предпринимают различные усилия, направленные на улучшение финансовой грамотности казахстанцев.
- Какой эффект есть от них и что необходимо делать дальше для улучшения ситуации?
- Почему казахстанцы остаются уязвимыми в вопросах финансовой грамотности?
- Может ли бизнес существенно повлиять на ситуацию и какой должна быть роль государства в процессе повышения финансовой грамотности?
Эти вопросы станут ключевыми во время обсуждения.
Спикерами выступят:
- Лаззат Усенбекова, управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана.
- Бота Жуманова, менеджер Partnership Center BCPD Ltd (Бюро МФЦА).
- Адильбек Махмед, руководитель PR-службы «Банк Хоум Кредит»
Модератор дискуссии – Расул Рысмамбетов, основатель Financial Freedom.
Встреча состоится в Алматы 27 июня в конференц-зале «Астана» отеля «Алматы» по адресу: ул. Кабанбай батыра 85. Начало в 11:00.
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.
Loading...