Законодательная база для этого готовится
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В ближайшие 2,5 года судебная система очистится от некомпетентных кадров – Асанов
Фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

Верховный суд готовит 16 законопроектов, благодаря которым судебная система очистится от некомпетентных кадров в ближайшие 2,5 года. Такое обещание дал в понедельник президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Верховного суда Жакип Асанов, сообщает Акорда.

На встрече, которая состоялась сегодня, Асанов проинформировал президента о том, что в данный момент ведется работа по подготовке 16 законопроектов, направленных на совершенствование деятельности судов и повышение доверия к работе судей. Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения судебной системы квалифицированными кадрами.

«Благодаря принятым в текущем году мерам среди судей не будет случайных специалистов. В ближайшие 2,5 года судебная система полностью очистится от некомпетентных кадров», - заверил Асанов.

Токаев же в свою очередь дал ряд поручений по повышению качества отправления правосудия и реализации предложений по дальнейшей модернизации судебной системы, обозначенных в плане действий по реализации предвыборной программы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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