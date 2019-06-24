"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетает в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в г. Арысь. Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов", - написал Уали на своей странице в Facebook.

"Вылетел в Арысь для ознакомления с проделанной сегодня работой по ликвидации ЧП и принятия конкретных мер по обеспечению безопасности жителей и оказания им помощи", - написал Токаев позднее в Twitter.

Ранее президент поручил Минобороны и остальным службам контролировать ситуацию в Арыси.

В военной части в Арыси этим утром взорвались боеприпасы. Было принято решение эвакуировать город, население которого составляет около 45 тысяч человек. К этому моменту известно о том, что один человек погиб и несколько десятков ранено.