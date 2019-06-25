Гибель жителя Арыси: снаряд попал в автомобиль

Замминистра внутренних дел Юрий Ильин на брифинге во вторник сообщил, что житель города погиб в результате попадания снаряда в автомобиль.

«На сегодняшний день мы можем подтвердить гибель двух человек. Один является гражданским лицом, который был жителем Арыси, снаряд попал в автомобиль. Соответственно, он получил травму, не совместимую с жизнью. Второй – это военнослужащий контрактной службы министерства обороны, его тело было обнаружено недалеко от войсковой части в ходе проведения поисковых работ», - сказал Ильин.

При этом он не исключил, что число жертв может вырасти.

«Это на сегодняшний день мы официально заявляем, это подтвержденные факты. В дальнейшем, при проведении разминирования и обследования зданий, возможно, будет какое-то изменение информации, обстановки, будем сообщать дополнительно», - заявил он.

Как сообщил в свою очередь первый заместитель министра обороны Казахстана Мурат Бектанов, военнослужащий, вероятно, погиб при тушении пожара.

«Погибший парень, он прослужил несколько лет. Но погиб, скорее всего, при тушении пожара. Сейчас это все дело выясняется. Он местный контрактник», - сказал замминистра обороны.

Между тем в министерстве обороны сообщили, что «24 июня текущего года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов в городе Арысь погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М».

«Руководство и личный состав министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в результате ЧП в Арыси погибли два человека: «один гражданский, один военнослужащий». Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил, что погибшие – это «один военнослужащий войсковой части и один житель города Арысь».

Накануне аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщал об одном погибшем в результате ЧП.

Всего на данный момент пострадали 165 человек, 89 госпитализированы.