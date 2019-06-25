Все потерявшиеся в Арыси дети найдены – МВД

Все потерявшиеся во время эвакуации из Арыси дети найдены и переданы родителям, сообщил замминистра внутренних дел Юрий Ильин.

«Что касается детей. Я разговаривал с замакимом области, он доложил, что подразделения, в том числе и наше МВД, вместе с акиматом размещали фото на сайтах, в том числе акимата Туркестанской области, города Шымкент. Было порядка 19 обращений подобных. На сегодняшний день, по имеющейся у нас информации и обращениям, все дети найдены, все находятся с родителями», - сказал Ильин на брифинге во вторник.

Он уточнил, что последние трое годовалых детей были переданы родителям около половины первого ночи.

Вчера поздно вечером помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в своем Facebook написал, что «177 детей нашли их родители», но «работа продолжается».