Они переданы родителям, уточнил Ильин
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Все потерявшиеся в Арыси дети найдены – МВД
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

Тамара Вааль, Vласть

Все потерявшиеся во время эвакуации из Арыси дети найдены и переданы родителям, сообщил замминистра внутренних дел Юрий Ильин.

«Что касается детей. Я разговаривал с замакимом области, он доложил, что подразделения, в том числе и наше МВД, вместе с акиматом размещали фото на сайтах, в том числе акимата Туркестанской области, города Шымкент. Было порядка 19 обращений подобных. На сегодняшний день, по имеющейся у нас информации и обращениям, все дети найдены, все находятся с родителями», - сказал Ильин на брифинге во вторник.

Он уточнил, что последние трое годовалых детей были переданы родителям около половины первого ночи.

Вчера поздно вечером помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в своем Facebook написал, что «177 детей нашли их родители», но «работа продолжается».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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